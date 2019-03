"Lu Carrature d'Ore" 2019, vince il piatto di Valerio Fiori [FOTO]

È il piatto di Valerio Fiori ad aggiudicarsi "Lu Carrature d'Ore", evento giunto alla 29esima edizione organizzato dall’Associazione Provinciale Cuochi Pescara al PescaraFiere in occasione del SaralFood 2019.

Il concorso gastronomico regionale più longevo d’Abruzzo ha visto una grande partecipazione di pubblico e un ottimo parterre di partecipanti e di piatti in gara.

La manifestazione, organizzata e condotta dal presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi Pescara, Narciso Cicchitti, ha avuto inizio nella prima giornata con la dimostrazione di intaglio thailandese degli specialisti Luca Fattori, Mirko Vinciguerra e Alessio Antico e con i cooking show e le degustazioni offerte dalle Lady Chef Enza Liberati, Caterina Maraglino, Antonella De Titta, Ida Di Biaggio e Giorgia Di Egidio che hanno mostrato alcune delle loro specialità, ha avuto il culmine il secondo giorno con la ventinovesima edizione del Carrature d’Ore e infine il terzo giorno è stato utilizzato per tenere aperto un desk per il tesseramento annuale.

La giuria stellata de "Lu Carrature d'Ore" è stata presieduta dal giornalista enogastronomico Massimo Di Cintio e composta da diversi cuochi professionisti della Federazione Italiana Cuochi quali il lampedusano Vincenzo Di Palma, vincitore dei recenti Campionati Italiani della Cucina, il pugliese trapiantato in Abruzzo, Vito Pastore e gli abruzzesi Cinzia Mancini e Angelo Monticelli, e ha valutato le preparazioni gastronomiche elaborate da 13 chef provenienti da tutta la regione e selezionati da una rosa di 22 richieste di partecipazione pervenute.

Il premio più ambito, il Carrature d’Ore, è andato a Valerio Fiori coadiuvato da Michele Liguori col piatto “La trippa ci casca a fagiuolo” con la seguente motivazione:

“Interpretazione contemporanea di un piatto classico, contadino, con cotture diverse ed armoniche che regalano un gusto autentico ed elegante”.

Il secondo posto, e quindi il Carrature d’Argento se l’è aggiudicato Samuele Longoverde col piatto “La faraona va al mare” con questa motivazione:

“Interessante connubio terra-mare, realizzato con tecniche che hanno esaltato le materie prime in un sicuro equilibrio di sapori”.

Il terzo posto, il Carrature di Bronzo, è stato appannaggio di Tiziano Paolini col piatto “Una prospettiva di pizz e foje” con la motivazione:

“Nuova prospettiva di una ricetta tradizionale, preparata con professionalità e tecnica all’avanguardia al servizio della creatività”.

Il Trofeo Angelo De Victoriis Medori per il piatto tradizionale della cucina abruzzese è stato vinto da Davide De Francesco col piatto “Cubo di maialino nero”.

Infine la giuria ha ritenuto non assegnare Lu Buccunotte d’Ore per il miglior dolce in quanto non ha ritenuto le ricette pervenute all’altezza di una competizione di questo livello professionale.

Il piatto in ceramica celebrativo di quest’edizione, in tiratura limitata, è stato realizzato dall’artista Duccio Gammelli e dedicato allo zafferano Dop dell’Aquila, ed è già un pezzo da collezione unitamente al prezioso opuscolo contenente tutte le ricette vincenti dell’anno scorso la cui copertina è stata firmata dallo chef tristellato Mauro Uliassi.

