Una giornata infausta: “Nibiru contro Melancholia” è il nuovo singolo

“Nibiru contro Melancholia” è il nuovo singolo di Una Giornata Infausta, band di Pescara molto attiva nel panorama musicale emergente. 2 minuti di rock sporco, grezzo e dalle influenze punk e un testo catastrofico, ispirato a una pellicola del grande Lars Von Trier, sul possibile impatto col pianeta Nibiru e la conseguente fine del mondo.

Nel videoclip i ragazzi della band corrono senza meta, in fuga dalla fine imminente. “Nibiru contro Melancholia” è il terzo singolo estratto da Incubi Senza Horror, il nuovo disco che è stato anticipato da 'Un viaggio infinito' e 'Il Televideo'.

L'album nasce da un forte desiderio di sperimentare he si traduce in testi ricercati e scelte poco convenzionali, lontane dalle logiche commerciali. Lunghe jam session che vedono il contributo artistico di tutti i singoli componenti della band. I testi in italiano e un sound che spazia dal post rock all’alternative, passando per il prog, sono gli elementi caratterizzanti del disco. Riferimenti musicali: King Crimson, Pink Floyd, Marlene Kuntz, Verdena, Csi, Massimo Volume, Radiohead.

Il progetto “Una giornata infausta” fa il suo esordio nel 2016 pubblicando un Ep dal titolo omonimo. Il primo lavoro in studio, totalmente autoprodotto, viene presentato con un tour che ha visto la band esibirsi nei principali live club d’Abruzzo e non solo, ottenendo subito riscontri positivi da parte di pubblico e critica. Dall’Ep vengono estratti i singoli ”Radioattiva” e “Seta”. Il 10 maggio 2019 esce su tutti i digital store il primo disco della band dal titolo “Incubi senza horror”.

Questa la line up:

Andrea Roddi (voce e chitarra)

Marco Cantatore (basso e cori)

Davide Di Domenico (chitarra e cori)

Bruno Contin (tastiera)

Stefano Campanozzi (batteria)