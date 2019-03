Un tuffo tra storia e sentimenti, ecco "Un viaggio nel destino" di Francesca Lupone

"Ho sempre avuto la passione per la scrittura, fin da bambina. Vedere il mio libro realizzato è un sogno".

Queste le parole di Francesca Lupone, autrice del romanzo "Un viaggio nel destino", pubblicato dalla casa editrice "Masciulli Edizioni". Il titolo non è a caso: un viaggio, quello dei personaggi ma soprattutto quello dell'autrice poiché ha impiegato 25 anni per stendere il suo romanzo, oggi pagine che raccontano una storia d'amore sotto lo sfondo di una Londra negli anni '30 dell'800.

Ispiratasi ad autrici come la Camocardi, la Dodd e soprattutto la gallese Mary Balogh, Francesca Lupone ha lanciato con la sua "opera prima" una sfida, ovvero quella di scrivere un romanzo storico portando alla luce i vari aspetti che contraddistinguevano quegli anni.

"Scrivere 'Un viaggio nel destino' ha comportato le sue difficoltà - dichiara l'autrice - Bisogna raccontare un mondo che oramai non esiste più, con ambientazioni dell’epoca sconosciute, con un linguaggio legato alle sfumature linguistiche ottocentesche, che non sono certamente fluide come il nostro parlare comune. Inoltre tanto è stato lo studio dei dettagli, dall’abbigliamento allo stile architettonico, dalla topografia cittadina ai mobili d’antiquariato. Tutto rigorosamente studiato prima di fiorire sulle pagine del mio romanzo. Ho cercato però di arrivare ad uno stile che fosse fluente e comprensibile, tale da accostare più persone possibili al mondo descritto nel mio libro".