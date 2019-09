Transiberiana d'Italia, ecco le corse del treno storico per i Mercatini di Natale 2019: giorni e orari

Transiberiana d'Italia, ufficializzato il programma di massima dei treni per i Mercatini di Natale 2019.

Previste in totale 30 corse, tutti i fine settimana dal 22 novembre al 22 dicembre, con il treno storico in partenza da Sulmona per arrivare a Campo di Giove e Roccaraso.

Dunque 30 corse in treno storico da venerdì 22 novembre a domenica 22 dicembre.

Ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, partiranno due treni al giorno con la prima partenza da Sulmona alle ore 8:30 e la seconda, sempre dalla città di Ovidio, alle 10:15.

I biglietti per partecipare ai treni storici legati ai mercati di Natale sulla linea Transiberiana, si potranno acquistare a partire da lunedì 14 ottobre, utilizzando la piattaforma per prenotazioni del sito internet lerotaie.com (basta cliccare QUI), dove è possibile inoltre consultare il programma delle iniziative.

Prevista anche una corsa il 26 dicembre. Tutti gli orari saranno confermati ufficialmente solo dopo che verrà data conferma dal Gruppo Fs.

Tutti i dettagli sono reperibili cliccando QUESTO LINK.