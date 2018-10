Transiberia d'Italia, ecco le corse del treno storico per i Mercatini di Natale 2018: il programma

Ufficializzato il programma della Transiberiana d'Italia per i Mercatini di Natale 2018.

Previste in totale 24 corse, tutti i fine settimana dal 30 novembre al 23 dicembre, con il treno storico in partenza da Sulmona per arrivare a Campo di Giove e Roccaraso, come fa sapere la Fondazione Fs (Ferrovie dello Stato).

Dunque 24 corse in treno storico da venerdì 30 novembre a domenica 23 dicembre. Ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, partiranno due treni al giorno con la prima partenza da Sulmona alle ore 8:45 e la seconda, sempre dalla città di Ovidio, alle 10.

I biglietti per partecipare ai treni storici legati ai mercati di Natale sulla linea Transiberiana, si potranno acquistare a partire da martedì 16 ottobre, utilizzando la piattaforma per prenotazioni del sito internet lerotaie.com (basta cliccare QUI), dove è possibile inoltre consultare il programma delle iniziative. In alternativa è possibile recarsi direttamente al Presidio Turistico della Fondazione Fs della stazione di Sulmona dal 17 al 19 ottobre dalle ore 10:30 alle 16:30.

Questo, nel dettaglio, il programma delle 24 corse con orario di arrivo e partenza verso i mercatini di Natale (per le corse dal 14 dicembre in poi prenotazioni possibili dal 23 ottobre):

venerdì 30 novembre

Prima partenza 8:45 (rientro ore 19)

Seconda partenza 10 (rientro ore 19:50)

sabato 1 dicembre

Prima partenza 8:45 (rientro ore 19)

Seconda partenza 10 (rientro ore 19:50)

domenica 2 dicembre

Prima partenza 8:45 (rientro ore 19)

Seconda partenza 10 (rientro ore 19:50)

venerdì 7 dicembre

Prima partenza 8:45 (rientro ore 19)

Seconda partenza 10 (rientro ore 19:50)

sabato 8 dicembre

Prima partenza 8:45 (rientro ore 19)

Seconda partenza 10 (rientro ore 19:50)

domenica 9 dicembre

Prima partenza 8:45 (rientro ore 19)

Seconda partenza 10 (rientro ore 19:50)

venerdì 14 dicembre

Prima partenza 8:45 (rientro ore 19)

Seconda partenza 10 (rientro ore 19:50)

sabato 15 dicembre

Prima partenza 8:45 (rientro ore 19)

Seconda partenza 10 (rientro ore 19:50)

domenica 16 dicembre

Prima partenza 8:45 (rientro ore 19)

Seconda partenza 10 (rientro ore 19:50)

venerdì 21 dicembre

Prima partenza 8:45 (rientro ore 19)

Seconda partenza 10 (rientro ore 19:50)

sabato 22 dicembre

Prima partenza 8:45 (rientro ore 19)

Seconda partenza 10 (rientro ore 19:50)

domenica 23 dicembre

Prima partenza 8:45 (rientro ore 19)

Seconda partenza 10 (rientro ore 19:50).

Questi i programmi di giornata del treno storico:

Prima partenza alle ore 8:45

8:15 – ritrovo presso la stazione di Sulmona

8:45 – partenza del treno storico, itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna attraverso il Colle Mitra, per raggiungere il territorio del Parco Nazionale della Majella.

10:15 – arrivo alla stazione di Palena, a quota 1258 mt. s.l.m., sullo scenario degli Altipiani Maggiori d'Abruzzo, per prima sosta intermedia in stazione: accoglienza e ristoro con bevande calde e dolci natalizi.

11:15 – partenza del treno storico.

11:30 – arrivo a Roccaraso, sosta in paese per visitare i mercatini di Natale nella zona di piazza Leone e successiva pausa pranzo libera o presso i ristoranti convenzionati.

15:20 – partenza del treno storico, dopo aver atteso l'incrocio in stazione con il treno storico proveniente da Campo di Giove.

16:00 – arrivo a Campo di Giove, sosta in paese per visitare i mercatini di Natale nella zona di piazza Duval e nei vicoli del centro storico.

18:15 – partenza del treno storico.

19:00 – rientro finale a Sulmona.

Seconda partenza – ore 10

9:30 – ritrovo presso la stazione di Sulmona.

10:00 – partenza del treno storico, itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna attraverso il Colle Mitra, per raggiungere il territorio del Parco Nazionale della Majella.

11:00 – arrivo a Campo di Giove, sosta in paese per visitare i mercatini di Natale nella zona di piazza Duval e nei vicoli del centro storico, a seguire pausa pranzo libera o presso i ristoranti convenzionati.

14:40 – partenza del treno storico.

15:15 – arrivo a Roccaraso, incrocio in stazione con il treno storico diretto a Campo di Giove. Sosta in paese per visitare i mercatini di Natale nella zona di piazza Leone.

18:30 – partenza del treno storico.

19:50 – rientro finale a Sulmona.

Queste, infine, le quote di partecipazione: