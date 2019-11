VIDEO | Il Titanic sbarca in piazza Salotto ed è subito parodia di "È una vitaccia"

Parodia del Titanic installato in piazza Salotto a Pescara da parte di "È una vitaccia".

Non sono passate nemmeno 24 ore dall'accensione della principale attrazione di Luci d'Artista per questo Natale 2019 che è già partita l'inevitabile ironia sullo sfortunato transatlantico che affondò nel suo viaggio inaugurale.

Nel video di "È una vitaccia", ovvero un duo di ragazzi di Atri, Fausto Verdecchia e Lucio Rasetti, viene ripercorsa la storia del film con protagonisti Kate Winslet e Leonardo Di Caprio con sottofondo l'indimenticabile musica della colonna sonora.

Di seguito il video: