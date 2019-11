Il Titanic sbarca in piazza Salotto per le Luci d'Artista 2019 [FOTO]

Una riproduzione del Titanic lunga 26 metri è sbarcata in piazza Salotto a Pescara.

Lo storico e sfortunato transatlantico, affondato quasi un secolo fa, sarà l'attrazione principale delle Luci d'Artista 2019.

Tutto pronto in città per l'accensione delle luminarie artistiche che è prevista oggi pomeriggio, venerdì 29 novembre, alle ore 18 proprio in piazza Salotto dove è stato anche installato il classico albero di Natale.

Anche quest'anno l'iniziativa promossa da Camera di Commercio Chieti-Pescara e Comune di Pescara e e tra le installazioni a terra che si potranno ammirare anche un elefante, una conchiglia, un coccodrillo, un coniglio e un'ancora.

Nella nostra città, al di là delle Luci d'Artista, saranno accese anche le classiche luminarie in diverse vie, per l'elenco completo clicca questo LINK.