Gli studenti della scuola ‘Michetti-Pascoli’ protagonisti de ‘La Via del Pane’

Gli studenti della scuola media ‘Michetti-Pascoli’ di Pescara sono stati i protagonisti del progetto ‘Culturando tra i Sapori d’Abruzzo - Le Vie del Pane’, promosso dall’Istituto Alberghiero ‘De Cecco’ di Pescara, con la docente Pamela Confalone. Oggi la Dirigente del ‘De Cecco’, Alessandra Di Pietro, ha accolto i ragazzi della Pascoli nella sede di via dei Sabini, al Laboratorio di Scienza e Cultura dell’Alimentazione.

Soddisfatta la professoressa Confalone:

“Ai ragazzi abbiamo dato modo non solo di ‘scoprire’ come nasce il pane che ogni giorno trovano sulle loro tavole, fornendo anche spunti storici accattivanti, ma anche di toccare con le proprie mani le varie farine che oggi si usano in cucina, da quella bianca a quella di frumento o integrale, anche per soddisfare alcune esigenze dietetiche delle persone affette, ad esempio, da celiachia o intolleranze in generale, problemi che spesso i ragazzi si ritrovano anche in casa per un familiare. Abbiamo mostrato loro la fase di preparazione di una forma di pane e siamo stati tempestati dalle loro domande sugli argomenti più svariati”.