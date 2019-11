Striscia la Notizia parla di Pietranico [FOTO-VIDEO]

L'inviato Davide Rampello, per la sua rubrica "Paesi, paesaggi...", ha portato il pubblico di Canale 5 in Abruzzo per raccontare "posti magici tra musica e vino". Spazio, anche, al progetto curato dal maestro Peppe Vessicchio