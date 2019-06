La storia di Pescara vista con gli occhi dei bambini della scuola "Mariele Ventre" [FOTO]

La storia di Pescara e dei suoi personaggi celebri visti con gli occhi dei bambini.

Questa l'essenza del progetto didattico di plesso intitolato “Il mio territorio…colori, suoni e sapori” e realizzato, nell’anno scolastico che sta per concludersi, nella scuola dell’infanzia “Mariele Ventre”, appartenente all’Istituto Comprensivo Pescara 2 diretto dal dirigente scolastico Mariagrazia Santilli.

Al progetto hanno partecipato 22 bambini della terza sezione guidati dalle maestre Maria Gabriele e Patrizia Mele.

I piccoli hanno approfondito alcuni temi relativi alla nostra città come la storia, l’identità, i personaggi, i monumenti e la fisionomia del capoluogo adriatico partendo dal quartiere che ospita la “mia casa” per arrivare ai luoghi simbolo del capoluogo adriatico, in un variegato viaggio a cavallo tra ieri e oggi.

Il lavoro è stato sviluppato seguendo cinque filoni tematici:

la Pescara della Fortezza;

la Pescara della pineta;

la Pescara del fiume e del mare;

la Pescara di Castellamare;

la Pescara del Gran Premio.

E così, tra stemmi e loghi da colorare, riproduzioni a mano libera di scorci urbani del passato e della Pescara moderna e simpatici ritratti di personalità della politica, dell’arte e della letteratura che hanno lasciato il segno nella storia cittadina, gli alunni hanno dato libero sfogo alla propria creatività, facendo la conoscenza di San Cetteo, Gabriele D’Annunzio, Giacomo Acerbo, i marchesi d’Avalos, Vittoria Colonna, Ennio Flaiano e imparando a riconoscere per strada Palazzo di Città, Palazzo dei Marmi, l’ex Aurum, la vecchia stazione, i trabocchi, la Nave di Cascella, il Ponte del Mare e il Ponte Flaiano, le Torri Camuzzi, la cattedrale, le chiese e i musei.

Questo quanto spiegano le due maestre: