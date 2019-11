Stefano De Martino a Pescara, tutto esaurito al Megà Disco Dinner

Stefano De Martino a Pescara ospite del Megà Disco Dinner.

Tutto esaurito sabato sera, 2 novembre, nel locale pescarese dove è stato ospite il ballerino e presentatore di "Stasera tutto è possibile" con il suo party "Adoro".

De Martino sta portando "Adoro" in giro nei più blasonati locali nazionali.

Il format è di casa infatti con una data per ogni mese nel Vip club Armani Prive a Milano. La proprietà del Megà Disco Dinner, rappresentata dai fratelli Vaccaro, ha fortemente voluto che l’artista De Martino si esibisse nella loro struttura. L’evento è stato frutto di una collaborazione tra due importanti realtà organizzative sul territorio Blueparrot Staff e Toonight Staff entrambi stretti collaboratori della famiglia Vaccaro. Dopo aver cenato in un noto locale pescarese con la proprietà e gli organizzatori ha avuto inizio una grande festa che ha registrato il tutto esaurito.

L’appuntamento prossimo al Megà è previsto per sabato 9 novembre con il noto Dj Federico Scavo.