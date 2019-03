Stefania da Montesilvano, la "divina" di Ciao Darwin

Bella, accattivante, smaliziata e disinvolta davanti alle telecamere del teatro Elios 1 di Roma dove si registrano le puntate di "Ciao Darwin - terre desolate", in onda ogni venerdì sera su Canale 5.

Lei è Stefania La Greca, per tutti "la divina", prorompente bellezza partenopea che ha scelto Montesilvano come luogo di residenza.

La bionda showgirl, con esperienze da conduttrice tv e da attrice cinematografica, è entrata a far parte del cast di figuranti in questa ottava edizione del programma.

Nella trasmissione d'esordio, trasmessa lo scorso 15 marzo, la nostra comparsa ha interpretato il ruolo di una elegante sciatrice, rappresentando il film "Vacanze di Natale" durante il gioco dedicato al ritorno al passato, ambientato a Cinecittà. In gara le due categorie degli "chic", capitanati da Enzo Miccio, e degli "shock", vincitori della puntata, con portabandiera Lisa Fusco.

La settimana prossima si affronteranno le squadre del "Family day" e del "Gay Pride". Chissà quale sarà il personaggio che Stefania dovrà ricoprire...

Per rivedere l'intera puntata basta cliccare su questo LINK.

Gallery