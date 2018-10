Sport e giornalismo, pescarese premiata all'Overtime Web Festival di Macerata

La 38enne pescarese Francesca Di Giuseppe, giornalista e blogger che collabora con varie testate (tra cui WebMagazine24), sarà premiata all'Overtime Web Festival 2018 di Macerata per il miglior articolo nella categoria "Sport paralimpici": Francesca, infatti, è autrice del reportage “Oscar De Pellegrin: l’atleta al centro dello sport”.

I numerosi riconoscimenti, tutti incentrati sul racconto sportivo, saranno divisi per categorie. Per gli sport di squadra, il premio come miglior sito è stato assegnato al blog “Il Puliciclone” di Angelo Carotenuto, grande esperto di sport de La Repubblica che da anni si occupa di questo argomento con un linguaggio nuovo, attento al costume e alla storia.

Premiato anche il miglior articolo, quello scritto da Giacomo Talignani per Huffington Post sulla storia di Luka Modric, il campione croato gran protagonista degli ultimi mondiali e ragazzino in fuga dalla guerra dei Balcani degli anni '90.

Furio Zara riceverà il Premio Pindaro per un suo articolo su Vanity Fair con cui ha raccontato in maniera semplice ed efficace la rinascita della Nazionale di calcio pakistana.

Il Premio Pindaro andrà anche a Marino Bartoletti, che ha saputo rinnovarsi negli anni, e dopo numerose esperienze in tv, alla direzione dei giornali e in radio ha “sfidato” Facebook e realizzato una pagina seguitissima, diventata presto punto di riferimento, ricca di riflessioni e ricordi, passioni e storie. I Post più significativi sono stati raccolti in due libri (“BarToletti. Così ho sfidato Facebook” e “BarToletti2. Così ho digerito Facebook”) pubblicati da Minerva Edizioni.

Per la categoria sport individuali, il miglior post è quello di Daniele Bartocci di Gazzettafannews.it, che scrive di un campione indimenticabile: Pietro Mennea.

La premiazione si terrà giovedì 11 ottobre nell'aula 6 Spocri, alle ore 10, anticipata dal convegno “Web e comunicazione sportiva on-line. Nuovi linguaggi e nuove icone del racconto sportivo” cui parteciperanno Marino Bartoletti, Angelo Carotenuto, Daniele Bartocci, Federico Militello (OA Sport) e Roberto Monzani (Inter Media and Communication srl).