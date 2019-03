A Spoltore arrivano 3 nuove casette del libro [FOTO]

Arrivano tre nuove casette del libro, a Spoltore, collocate nelle aree verdi di Caprara, Santa Teresa e Villa Raspa. Il progetto è promosso dalla Fondazione "Il Gabbiano" in collaborazione con l'amministrazione comunale.

"È una piccola iniziativa ma di grande valore", ha spiegato il primo cittadino. "In tempi in cui tutto viaggia veloce e immateriale, prendere e donare un libro rappresenta un bellissimo segnale, il modo migliore per conservare la parte migliore del passato e utilizzarla nel nostro futuro".

"La cosa davvero fondamentale è leggere il più possibile", ha ricordato Di Lorito ai ragazzi. "La lettura resta uno straordinario mezzo culturale per la crescita di un individuo e della società in genere. Ci auguriamo che sia i ragazzi sia gli adulti trovino in queste casette un'opportunità in più per interessarsi alla lettura".