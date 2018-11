Solidarietà, Pescara Calcio e Adricesta Onlus insieme per la piccola Ludovica

"Dedicata a Ludovica". Questo il titolo della serata di beneficenza che si terrà al teatro Circus di Pescara sabato 1 dicembre.

A organizzare la serata, nell'ambito della terza edizione “Festa degli Auguri” del tribunale e Procura della Repubblica, è stata l'Adricesta Onlus,di cui è presidente Carla Panzino, a sostegno del “Progetto Arredi di Pediatria” per il reparto dell’ospedale civile di Pescara.

La serata, con inizio alle ore 21, è dedicata a Ludovica, scomparsa tragicamente con la sua mamma Marina lo scorso 20 maggio.

I calciatori della Pescara Calcio saranno protagoniosti in un video musicale che andrà in scena nel corso dell'evento, presentato da Valeria Altobelli, ora in finale su Rai 1 a "Tale e quale show", insieme all’attore e regista Sebastiano Somma, noto per fiction Rai e cinema. Sul palco anche il comico di Striscia la notizia “Capitan Ventosa” Fabrizio Fontana, il tenore Dario Ricchizzi, il pianista Michele Di Toro, il Coro e l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo Pescara 8 composto da circa 150 bambini e i ragazzi dell’Istituto Tito Acerbo.

Tutti i Benefattori saranno invitati sul palco per ricevere un attestato di solidarietà e, in caso di contributo da mille euro in su, il nome sarà riportato sulla targa di ringraziamento che verrà apposta nel reparto.

Per informazioni sulla serata, posti disponibili e offerte (che sono fisicamente detraibili fino a 70mila euro dal reddito di impresa e persone fisiche fino a € 2.500 euro), si può contattare l’Ufficio Adricesta nell’atrio accettazione dell'ospedale o telefonando al numero 085.20.56.770 (dal lunedì al venerdi 9,30-13/15-19) – e-mail: info@adricesta.com