Sindaco ed assessore Paoni Saccone incontrano le associazioni culturali: "Ripartire dagli eventi nei parchi cittadini"

Ripartire con eventi nei parchi di grandi dimensioni della città, e nei luoghi simbolo come Aurum e Teatro D'Annunzio, per riavviare anche la fase 2 per le associazioni culturali pescaresi. Videoconferenza questa mattina fra il sindaco Masci, l'assessore Paoni Saccone ed i rappresentanti delle associazioni che animano la città con eventi culturali ed artistici. Presenti i rappresentanti della fondazione musei genti d'Abruzzo, Paparella Treccia e l'ente manifestazioni pescaresi.

Fondamentale sarà il coordimanto fra i soggetti interessati ed una programmazione condivisa di eventi ed iniziative per questa difficile e particolare estate 2020 alle porte, utilizzando come location parchi, piazze Aurum e teatro D'Annunzio. Le risorse, fanno sapere gli amministratori, sono poche e dunque occorre farne un uso efficiente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.