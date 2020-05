Silvia Elena Di Donato recensita sul Corriere della Sera con 'La maschera di Euridice'

La silloge 'La maschera di Euridice' (Masciulli Edizioni) della poetessa manoppellese Silvia Elena Di Donato è approdata su “La lettura”, il supplemento settimanale del Corriere della Sera dedicato alla letteratura. Nella stessa pagina in cui si leggono approfondimenti dedicati a Giuseppe Ungaretti, Antonia Pozzi e Giovanni Pascoli, Silvia guadagna il suo spazio e a recensirla stavolta è Franco Manzoni, che sintetizza il senso profondo dei versi della Di Donato con un titolo che sa di vero e proprio monito ad abbracciare l’esistenza nella sua totalità, senza paure:

“Alla vita non si abdica”, scrive Manzoni. “Il mito è amplificazione delle potenzialità umane, non pretesto per abdicare alla vita, semmai serve a fortificarla. Silvia Elena Di Donato trasfigura in canto i misteri che avvolgono eros e thanatos. Nel tempo sospeso si resta in fremente attesa di un futuro diverso. Speranza eterna di vincere il destino”.