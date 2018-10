Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, a Pescara per il premio Luigi D'Amico

Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, storica trasmissione televisiva di Rai 3, sarà a Pescara domenica 14 ottobre.

Ranucci sarà in città per ritirare il premio letterario nazionale di poesia e saggistica “Luigi D’Amico - Parrozzo”, giunto alla sua seconda edizione.

La cerimonia di premiazione è prevista per domenica 14 ottobre alle ore 10:30 nelle Salette dannunziane “Ritrovo del Parrozzo” (locale storico d’Italia) in viale Pepe, 41.

Il giornalista e volto noto di Rai 3 sarà premiato in qualità di “Identità culturale del nostro tempo”, per le numerose inchieste sul traffico illecito di rifiuti, sulle mafie e sull’utilizzo di armi non convenzionali.

Interverranno lo scrittore e presidente di giuria, Giovanni D’Alessandro, la scrittrice Paola Di Biase, ideatrice del concorso insieme a Pierluigi Francini, storico imprenditore pescarese, titolare dell’azienda D’Amico Parrozzo.

In concorso più di 100 volumi di saggistica e poesia giunta da ogni parte d'Italia. A valutarli la giuria composta dal presidente D’Alessandro e le docenti in materie letterarie Paola Di Biase, Diomira Mambella e Rossella Vlahov.

Questi i vincitori dell’edizione 2018 (presenti domenica a Pescara):

Sezione Saggistica - Silvano Petrosino (docente di Teorie della comunicazione e Filosofia morale - l’Università Cattolica di Milano e di Piacenza) “Contro la cultura, la letteratura, per fortuna” Ed. Vita e Pensiero - Milano, 2017;

Sezione Poesia - Elena Malta , Pianella (Pe) "Lungo questo fiume" Ed. Pegasus Cattolica RN, 2015;

Opera Prima - Leo Ferrante , Roma "Leader si diventa" autopubblicato, 2018;

Premio Speciale della Giuria - Franco Di Tizio, Francavilla al Mare (Ch) "Gabriele d'Annunzio e la figlia Renata" Ed. Ianieri - Pescara, 2015.

Non ultima, una menzione di merito sarà conferita agli uomini del Comando della polizia municipale città di Pescara.