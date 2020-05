La giovane psicologa Troiano racconta a Uno Mattina il servizio civile nella Caritas di Pescara ai tempi del Covid [VIDEO]

La giovane psicologa Sharon Troiano è stata protagonista in televisione su Rai 1 nel corso della puntata odierna di Uno Mattina.

La Troiano ha raccontato, nello spazio del programma dedicato al sociale di cui si occupa Paola Severini Melograni, la sua esperienza con il servizio civile svolto nella Caritas di Pescara al tempo del Covid-19 (Coronavirus).

Sharon Troiano, nativa di San Severo che vive nel capoluogo adriatico dopo la laurea conseguita al'università d'Annunzio, ha parlato della sua esperienza in corso nella Caritas diocesana pescarese in questo periodo di emergenza tra coloro che si sono rivolti alla mensa e chi è stato raggiunto a casa per far fronte alle molteplici richieste di aiuto. Si è parlato anche della tendopoli installata grazie a Comune e Protezione Civile.

Questo il link per rivedere il collegamento da Pescara: https://www.raiplay.it/video/2020/05/Il-servizio-civile-per-affrontare-lemergenza---13052020-48918b7d-c119-4bd8-86b4-40811f487983.html