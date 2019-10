Shanna Waterstown a Spoltore in concerto il 10 ottobre

Shanna Waterstown a Spoltore in concerto al Loft 128 giovedì 10 ottobre.

L'appuntamento, in collaborazione con Music Force, con una delle più grandi voci femminili della scena soul blues internazionale è per le ore 22.

Quella di domani sera, una delle date italiane del toiur europeo della Waterstown, sarà un'occasione unica di ascoltare una delle più belle voci blues femminili degli ultimi anni.

Artista americana nata nel Sud degli Stati Uniti e cresciuta nelle “churches” della sua città cantando prevalentemente gospel, per poi trasferirsi a New York poco più che adolescente. In quel nuovo contesto entra a contatto con il jazz e il musical. Queste nuove espressioni musicali, unite ad alcuni fortunati tour in giro per il mondo con artisti del calibro di Buddy Guy, la portano ad avvicinarsi sempre più a Parigi, città che nel giro di pochi anni diventerà la sua nuova sede abitativa. Il suo ultimo lavoro discografico, Inside My Blues, ha incontrato il parere più che favorevole di pubblico e addetti ai lavori che l’hanno consacrata all’unanimità come la voce più autorevole della nuova scena mondiale . Per tutti gli amanti del soul blues e non solo questo è un concerto da non perdere.