Setak lancia il suo nuovo videoclip e annuncia le prime date estive. Nicola Pomponi, questo il vero nome del cantautore pennese, presenta “Blusanza”, title track dell'album d’esordio uscito a maggio 2019. È stato Francesco Fatale a curare l’animazione: "Lo ringrazio - racconta Setak - ha permesso che diventasse di tutti noi".

È possibile guardare il videoclip QUI.

“Blusanza è un luogo immaginario dello spirito – spiega Setak – Ognuno ha una sua Blusanza, un suo "umore" del mondo’. Blusanza è il mio punto di osservazione interiore, il mio modo di leggere le cose, la trasposizione della mia condizione emotiva in musica e parole. Sono felice che sia finalmente nato anche il videoclip di questo brano per me così importante”.