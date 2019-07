“Selfie”, Francesca Rolltrip descrive l'estate e i suoi stereotipi

È in tutti gli store digitali “Selfie”, il nuovo singolo di Francesca Mottola in arte Rolltrip, cantautrice pescarese presente da un anno nella Top Ten di Amazon Music. E anche “Selfie” in sole 24 ore ha raggiunto il secondo posto dei brani più venduti sulla piattaforma, accanto ad altri singoli di successo come “Mambo Salentino” dei Boomdabash con Alessandra Amoroso e “Ostia Lido” di J-Ax.

Ancora una volta Rolltrip si è messa in gioco con un motivetto che rimane in testa e un testo che è allo stesso tempo critica ed esaltazione di tutti gli stereotipi dell’estate italiana: le coppie in spiaggia annoiate, le feste, le ragazze montate in costume, drink sotto il sole e, perché no, anche uno sketch con un attore che impersona Tommaso Paradiso dei The Giornalisti.

"Selfie" è stato prodotto da Stefano La Mendola per Reverb - The Italian Record Company, etichetta indipendente abruzzese che ormai da 2 anni cura la produzione artistica di Rolltrip.

Attualmente Francesca Rolltrip sta per concludere, insieme al suo produttore La Mendola, al chitarrista Marino Di Nino e al bassista Roberto Pace, la stesura nel suo primo album, la cui uscita è prevista per l’autunno 2019 e che si prevede sarà, a quanto detto dalla stessa artista, “una bomba, un'esplosione di freschezza, colori e sentimenti, proprio come me”.