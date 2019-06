La sede dell'Archivio di Stato si sposta da Pescara a Sulmona?

Giulio De Collibus dice no allo spostamento dell'Archivio di Stato da Pescara a Sulmona. Ecco cosa dichiara su Facebook l'esponente dell'Archeoclub:

"Il ministero spende 160.000 euro l'anno per la sua sede dell'Archivio di Stato di Pescara. Con quella cifre in pochi anni se ne sarebbe potuta comprare o costruire una sua risparmiando quindi grosse cifre, ma se vuole comunque risparmiare in altro modo può rinunciare a una parte della superficie che è inutilizzata e ridiscutere il fitto con l'amministrazione di Pescara, padrona dell'edificio. Uno spostamento a Sulmona è inconcepibile e inaccettabile in considerazione della grande utenza di studiosi e tecnici che grava su Pescara, dove è ospitato anche parte dell'archivio comunale".