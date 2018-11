"Sabato in concerto jazz" a Pescara e provincia, gli appuntamenti dall'1 dicembre al 30 marzo

Tutto pronto per la rassegna "Sabato in concerto jazz" che proporrà diversi concerti in provincia di Pescara dall'1 dicembre al 30 marzo del prossimo anno.

A proporre il cartellone della Fondazione Pescarabruzzo è l'associazione culturale Archivi Sonori: in programma il meglio della musica italiana e internazionale.

I dieci concerti saranno affidati a grandi artisti italiani e internazionali con la direzione artistica di Maurizio Rolli.

Il primo appuntamento è previsto sabato 1 dicembre, a Città Sant’Angelo con il Gigi Cifarelli-Fabio Mariani-Antonio Onorato 5tet, e poi si proseguirà a San Valentino, Torre de’ Passeri e Loreto Aprutino. In seguito, da gennaio a marzo, spazio ai live che si terranno a Pescara in corso Umberto nella sede Maison Des Arts.

L'ingresso a tutte le serate sarà libero.

Tra i generi proposti troviamo musica brasiliana, swing, rockabilly, avant- gard jazz e tra gli artisti, per citarne alcuni, il pianista venezuelano Otmaro Ruiz, il batterista francese Nicolas Viccaro, la cantante tedesca Olivia Trummer, una “squadra” di grandi italiani come Flavio Boltro, Susanna Stivali, Gigi Cifarelli, Antonio Onorato, Fabio Mariani, Enrico Zanisi.

Questa la presentazione del direttore artistico Rolli:

«È una rassegna per gente curiosa, che vuole scoprire cose nuove in questi 7 anni abbiamo cercato sempre di non ripeterci, dei generi non ci importa molto, inutile perdersi in catalogazioni, a noi interessa che la musica sia interessante, avventurosa, inaspettata. Ti siedi, ascolti, e non sai come andrà a finire. Non c’è nulla di scontato in questi dieci concerti. Si tratta di progetti incredibilmente stimolanti».