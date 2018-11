Rossana Casale a Pianella l'1 e il 2 dicembre per una master class di canto.

La cantante sarà ospite dell'accademia teatrale Arotron.

La master class tenuta dalla Casale avrà come titolo "Io".

La Casale si è esibita in numerosi festival internazionali di jazz e pop d’autore. Docente del conservatorio di Pescara “Luisa d’Annunzio”, la Casale terrà una master class di canto all’accademia teatrale Arotron a Pianella (ex asilo Sabucchi) in Vico delle Dee 10 con un numero di posti limitati.

Questi gli orari delle due giornate:

sabato 1 dicembre dalle ore 11 alle 13 e dalle 14:30 alle 19:30;

11 alle 13 e dalle 14:30 alle 19:30; domenica 2 dicembre dalle 10 alle 14.

Costi e informazioni sul programma dettagliato del corso di specializzazione saranno disponibili contattando telefonicamente l’accademia (345.5411135) oppure consultando il sito (www.arotron.it oppure info.accademia@arotron.it).

Inoltre domenica 2 dicembre a partire dalle ore 17 gli allievi dell’Accademia e i partecipanti della master class con la Casale si esibiranno gratuitamente davanti al pubblico che interverrà al baratto, secondo la formula già sperimentata da Arotron con la seconda edizione del Convivium Artis, che si è tenuto la scorsa estate a Pianella e che quest’anno viene riproposta ogni prima domenica del mese, sempre nella sede dell’Accademia. L’appuntamento con il baratto di domenica 2 dicembre (inizio previsto alle ore 17 con la dimostrazione degli allievi dell’Accademia e i partecipanti alla master class della Casale) si chiuderà con l’esibizione di Rossana Casale e della doppiatrice Chiara Colizzi, alla quale potrà partecipare gratuitamente il pubblico che interverrà al baratto dell’accademia teatrale Arotron.

Il calendario degli appuntamenti di Arotron proseguirà per tutto l’anno con un baratto ogni prima domenica del mese, che coinvolgerà nomi importanti del mondo del doppiaggio, del cinema, della musica, del teatro, della letteratura e dello spettacolo, come: