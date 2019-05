"Chocolate & The City", il romanzo di Rona Persichetti ambientato a Londra

È uscito il 23 maggio Chocolate & The City, il nuovo libro di Rona Persichetti (nata a Sulmona ma pescarese d'adozione). È un romanzo, pubblicato da BookRoad Editore, che si configura come una commedia romantica incentrata sulla storia di Sara, brillante 33enne che, stanca del suo lavoro poco gratificante e sottopagato e delusa da una relazione amorosa finita malissimo, decide di cambiare vita trasferendosi a Londra.

Lì riesce a trovare tutto ciò che si può desiderare: un bel lavoro, un fidanzato attento e premuroso, tante amiche e una vita frenetica. Eppure una vita all’apparenza “perfetta” non la rende pienamente soddisfatta. Cosa le manca per essere davvero felice?

L’autrice ci invita a riflettere fuori dagli schemi, concentrandoci sulle scelte che possono portarci al perfezionamento di noi stessi, rimettendosi in gioco.

Rona Persichetti ha lavorato come avvocato d’affari in Italia e a Londra, dove ha conseguito un Master of Business Administration e ha ricevuto la prestigiosa borsa di studio internazionale Women in Business. È Coach certificata e Master Practitioner in Programmazione neurolinguistica. Il suo primo libro "Una Spa per la mente" (2017, Leone Editore), manuale di crescita personale per donne, ha conquistato il pubblico femminile.