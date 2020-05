Emergenza Coronavirus, rinviato il premio letterario “Luigi D’Amico Parrozzo”

Per l'emergenza Coronavirus è stato rinviato il premio letterario “Luigi D’Amico Parrozzo”. Dunque la IV edizione di questa manifestazione, la cui cerimonia finale era in programma a ottobre, non si terrà. L'appuntamento è adesso per la primavera 2021.

La decisione è stata presa dagli organizzatori per l’impossibilità di riunire la giuria per la valutazione e la selezione delle opere in concorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il nuovo bando verrà pubblicato presumibilmente a novembre sui siti locali e nazionali.