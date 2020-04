Rinviata la cerimonia finale del premio di letteratura naturalistica Parco Majella. Inizialmente in programma ad Abbateggio il 18 luglio, è stata spostata orientativamente al mese di settembre "data la situazione di emergenza sanitaria nazionale e internazionale in corso".

Tuttavia "una data certa si stabilirà compatibilmente con una valutazione esaustiva degli scenari futuri". Lo fa sapere l’associazione culturale “Alle Falde della Majella”, aggiungendo:

"La proroga delle restrizioni previste dal nuovo decreto per il contenimento del coronavirus e la decisione del rinvio della cerimonia di premiazione comporteranno delle variazioni organizzative e dunque anche le riunioni della Giuria saranno posticipate rispetto alle date previste dalla proroga del Bando. Le opere in concorso saranno quelle spedite entro il 30 aprile 2020 (farà fede il timbro postale in A/R; per i lavori online la data di invio)".