Rinvenimento mura a Rampigna, Di Biase: "Sono i sotterranei del Bastione San Vitale"

Per lo storico si tratta di un ritrovamento "di eccezionale valore soprattutto per conservare pezzi di memoria, come la città non è riuscita a fare nel 1973, quando i sotterranei del Bastione Sant'Antonio vennero resi inaccessibili"