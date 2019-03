Metti una domenica al museo: tutti in fila per la riapertura del Cascella [FOTO]

Tutti in fila, oggi, per la riapertura del Museo Cascella a Pescara. Fino alle 20 sarà possibile visitare gratuitamente la struttura, che appunto nella giornata odierna è tornata a essere fruibile dal pubblico con nuovi orari più flessibili. Sono già 1000 gli utenti che hanno approfittato della domenica di sole per farsi un giro all'interno del Museo.

Soddisfatto il vice sindaco Giovanni Di Iacovo, che ha dichiarato: