Riapertura librerie, l'opinione dell'editore Alessio Masciulli

Sulla riapertura delle librerie, consentita dalle ultime disposizioni governative, abbiamo voluto sentire il parere dell'editore Alessio Masciulli, che con la sua Masciulli Edizioni è sempre molto attivo nella promozione della cultura attraverso la narrativa:

"Credo che l'apertura delle librerie in questo momento di piena emergenza, oltre che a dare un piccolo segnale di ritorno alla vita normale e una speranza collettiva, non abbia altra vera utilità. Chi era un lettore già da prima sicuramente non avrà difficoltà a reperire libri non letti in casa, chi non era un lettore di certo non lo diventerà ora".

Masciulli, poi, spiega meglio la sua opinione:

"Lavoriamo da anni con i libri, e sappiamo quanti pochi lettori ci sono in giro: noi come casa editrice siamo sicuramente contenti di questa scelta perché potremo iniziare a rimettere mano a magazzini e spedizioni, ma non vorremmo che da molti fosse visto come un modo per uscire dalla quarantena e vanificare tanti sforzi di chi è rimasto chiuso in casa".

Il giovane editore di Catignano conclude così:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ogni azione deve essere compiuta con maturità e con il rispetto di tutti perché, adesso più che mai, siamo uniti contro questo virus e ogni errore lo pagheremo in massa. Purtroppo siamo abituati male, senza disciplina, rispetto e amore del prossimo. Ci auguriamo che tutti quelli che entreranno in libreria tanto per uscire di casa, diventino poi clienti per sempre".