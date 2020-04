Il restauro de 'La figlia di Iorio' di Francesco Paolo Michetti è visibile su YouTube

Il restauro de 'La figlia di Iorio' è visibile su YouTube. Cliccando QUI, infatti, si ha l'opportunità di accedere al canale del Mibact per osservare l'intervento in atto sul celebre dipinto di Francesco Paolo Michetti, risalente al 1895, che di solito è ammirabile in una stanza della Provincia di Pescara, dove è esposto in maniera permanente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'iniziativa è della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, attraverso la campagna 'La cultura non si ferma', finalizzata a creare un'offerta fruibile da casa fino a quando l'emergenza coronavirus non sarà terminata.