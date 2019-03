Mibac, in arrivo 40mila euro per il restauro conservativo della tela “La figlia di Iorio”

Stanziati 40mila euro per riportare a nuova vita "La Figlia di Iorio", il celebre dipinto di Francesco Paolo Michetti che si trova nel Palazzo della Provincia di Pescara.

Il restauro conservativo sarà possibile grazie a risorse liberate dalla riduzione di interventi del Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, come stabilito nel decreto di rimodulazione del ministero dei Beni e delle attività culturali del 7 febbraio scorso, su proposta della Soprintendente Rosaria Mencarelli.

10mila euro verranno destinati all'acquisto di materiali per il laboratorio della Soprintendenza per indagini diagnostiche e restauri da eseguirsi in economia. Previsti, inoltre, questi interventi per altre preziose tele custodite in Abruzzo: