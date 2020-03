RawSteel Monstarz, il videoclip pescarese in stile rap che spopola su Youtube [VIDEO]

Gli amanti del genere l'hanno definita al primo ascolto un'autentica "bomba hardcore", prodotta e diretta da Giò Lama con la collaborazione dei migliori esponenti locali di hip pop.

Il singolo "RawSteel MonStarz" è frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto giovani rapper pescaresi e un MC affermato come C.U.B.A Cabbal, un tempo Andy One, tra i narratori di un testo molto incisivo e dai significato intensi.

La formazione, che vede fra gli altri anche Jana Lear, Dono, Rin, Sgrò, Frank Lee, Stabber M.C. e MarcoMega, si è ritrovata nella sala di registrazione della Ultrastudio per incidere una beat dall'impronta ben definita e riconducibile alla generazione dei "nu sem nu", lanciata in precedenza dai "Costa Nostra" con uno stile marcato e assolutamente inconfondibile.

La Pescara delle periferie e dei ragazzi di strada, raccontata con orgoglio di appartenenza e con accenni legati anche alle problematiche sociali riscontrati in tutte le grandi città. «Il videoclip è dedicato a chi resta e a chi non se ne va mai del tutto», rivela il decano del gruppo C.U.B.A. Cabbal (acronimo che indica il motto Con Urgenza Bisogna Agire), «ed è lo specchio della realtà sociale vista con gli occhi di chi la vive quotidianamente. Ho preso parte volentieri a questo progetto che accomuna passato, presente e futuro. A breve uscirà anche un dvd realizzato da Gaetano De Crecchio che documenta i miei 20 anni di rap. L'inizio è stato a radio Ketchup, con Giovanni D'Addario che mi diede l'opportunità di trasmettere Danger Zone, il primo programma dedicato a questo genere musicale».

In origine, Andy One è stato anche ospite di festival tematici in Grecia, Berlino, Amsterdam e Iraq dove si è esibito al cospetto di Saddam Houssein in qualità di leader del Collettivo Rap Militante Internazionale.