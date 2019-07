Raoul Bova torna a Pescara per uno spettacolo teatrale, ecco quando

Raoul Bova torna a Pescara per un nuovo spettacolo teatrale che lo vedrà protagonista al teatro d'Annunzio sul lungomare sud.

Il popolare e amato attore salirà sul palco la sera di domenica 4 agosto insieme alla compagna Rocìo Munoz Morales.

L'evento nasce da una collaborazione tra il Tra, Teatri Riuniti d'Abruzzo e l'Emp, ente manifestazioni pescaresi.

Bova e Morales saranno i protagonisti di Love Letters, lavoro, di A.R. Gurney, finalista al Premio Pulitzer messo in scena la prima volta nel 1988 è una commedia densa di emozioni, divertimento e grande umanità, costruita su un intenso rapporto epistolare tra un uomo ed una donna. La vicenda ruota attorno alla vita di Andy e Melina che si scrivono per tutta la vita rincorrendosi, amandosi, detestandosi, sfuggendosi, perdendosi di vista ma sempre avendo bisogno l’uno dell’altro. Con il tempo le loro vite prendono vie diverse, ma il carteggio continua a mantenere vivo il loro legame che durerà per tutta la vita.

Ingressi primo settore 25 euro, secondo settore 20, ridotto 15.

Per inforomazioni: 393/9055578 Biglietti disponibili online su CiaoTickets, nei punti vendita convenzionati o nelle biglietterie dell’Emp (lungomare Colombo 122), dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.30.

Previsto un abbonamento per l’intera sezione teatro al D’Annunzio a 140 o 75 euro (per nove spettacoli, dal 25 luglio al 17 agosto).