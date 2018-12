Grande emozione a Cavaticchi di Spoltore per il presepe vivente [FOTO]

Grande successo di pubblico e forti emozioni a Cavaticchi di Spoltore per l'edizione 2018 del presepe vivente.

L'evento che si è svolto ieri, sabato 29 dicembre, ha richiamato centinaia di persone per la sacra rappresentazione organizzata, come tradizione, dall'associazione "li Praticc".

Alla manifestazione, che ha il patrocinio del Comune e della Provincia di Pescara, ha collaborato l'associazione culturale Cavaticchi.

«Una manifestazione», si legge in una nota del Comune, «che conta solo cinque edizioni ma per la quale si pensa già a un lungo futuro, con il parroco e regista Mario Probi che ha annunciato la volontà di trasformare lo spettacolo in un film. Ieri nella piana che caratterizza la frazione è stato possibile rivivere la serie di eventi che hanno anticipato la nascita del Cristo, con spettacolari effetti di luce che anno sottolineato l'intervento divino, come nell'Annunciazione».