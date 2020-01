Nasce il Premio Federico Caffè per non dimenticare un grande economista pescarese, che nasceva proprio oggi nel 1914, per poi scomparire in circostanze misteriose il 15 aprile 1987. Ne dà notizia il consigliere regionale Antonio Blasioli, che spiega in cosa consisterà il Premio:

"Sarà rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale in materia economica, economico-politica ed economico-sociale degli Atenei abruzzesi che abbiano elaborato le 3 migliori tesi di laurea, e avrà lo scopo di costituire un momento di riflessione, analisi e memoria del lavoro di uno dei massimi economisti italiani. Sarà assegnato da una commissione di esperti con cadenza annuale e durante una manifestazione da tenersi il 15 aprile nell’istituto tecnico Acerbo".

Il Premio Caffè comprenderà borse di studio del valore minimo di 1.000 euro. Conclude Blasioli: