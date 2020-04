Premio Calvino per esordienti, una pescarese è la più votata dai lettori del Sole 24 Ore

Ottimo risultato per la scrittrice pescarese Samantha Mammarella al Premio Calvino per scrittori esordienti: il suo racconto "Insegnami a leggere il vento" è risultato il più votato dai lettori del quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", consentendo così alla nostra concittadina di vincere questa sessione del concorso.

Per la precisione, la giuria tecnica ha scelto due racconti ex-aequo (tra cui quello della Mammarella) come vincitori della call promossa dal Premio Calvino, ma l'opera di Samantha è stata quella che ha ricevuto più voti dalla "giuria popolare", costituita, appunto, dagli acquirenti del Sole 24 Ore.

"È difficile sentirsi brilla senza aver bevuto niente. Eppure stamattina presto, davanti al giornale, mi sono sentita così - ha scritto l'autrice sui social - Grazie di cuore a chi ha letto, sostenuto e votato per "Insegnami a leggere il vento", decretandolo come il racconto più votato dai lettori del Sole 24 Ore. Dedico questa gioia a mia nonna, alle persone che credono in me ogni giorno e che mi sono vicine sempre, agli aneddoti che mi sono entrati in testa senza trovare più una via d’uscita, alle tradizioni popolari che tracciano una strada antica da cui parte tutto, anche il futuro".