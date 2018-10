Premio Borsellino, il ringraziamento di Klaus Davi: "Ne sono onorato"

“Sono onorato e ringrazio l’autorevole giuria per avermi conferito la 23esima edizione del Premio intitolato all’immenso Paolo Borsellino per il giornalismo, condiviso con la coraggiosa collega Marilena Natale e con Daniele Piervincenzi del programma di Rai 2 Nemo – Nessuno escluso. Lo ritengo un riconoscimento per il Sud, per la Calabria e di buon augurio per i miei nuovi impegni professionali, in primis con il gruppo Mediaset”.