“Gesù vince sempre sulla camorra”, Don Aniello Manganiello incontra gli studenti

Don Aniello Manganiello, parroco di Scampia, ha incontrato oggi gli studenti dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara e dell’Istituto Comprensivo Pescara 4 per presentare il suo volume ‘Gesù è più forte della Camorra’ nell’ambito del XXIII Premio nazionale ‘Paolo Borsellino’.

“Gli ‘irrecuperabili’ non esistono – ha detto – ed è questa la convinzione che ha mosso il mio impegno su Scampia, che ogni giorno mi spinge a lavorare per cambiare Napoli, come Borsellino voleva cambiare Palermo. Gesù vince sempre sulla camorra attraverso decine di storie di ‘convertiti’: c’è Davide, faceva il pusher a Milano e oggi è volontario in parrocchia, animatore della messa; c’è un ex boss del cartello di Secondigliano, che guidava una ventina di scagnozzi, e oggi è un onesto lavoratore; c’è Mario, ex tossicodipendente, oggi recuperato ed è capotreno sulla Vesuviana che collega Napoli a Sorrento. Sono storie vere, vissute sulla pelle, che raccontano che chiunque può uscire dal ‘giro’ della microcriminalità, basta volerlo”.