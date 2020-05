Il Comune di Pescara aderisce all'iniziativa "Pittura in movimento" dell'artista Linda Brindisi

Anche il Comune di Pescara ha aderito ed ha patrocinato l'iniziativa "Pittura in movimento", lanciata dall'artista Linda Brindisi in tutto il territorio italiano. Il progetto culturale coinvolge in particolare i bambini, ma anche famiglie e gli appassionati di arte figurativa, e consiste nell'invio di un disegno a tema libera all'indirizzo progetto.pitturainmovimento@gmail.com. Disponibile anche una pagina Facebook.

Numerosi centri italiani hanno già aderito, come spiega l'assessore alla cultura Paoni Saccone che evidenzia come l'amore per l'arte ed il disegno in questo momento difficile possa unire le persone in un moto di socialità nonostante la vita ancora relativamente distanziata.

Pescara non poteva non aderire all'invito di Linda Brindisi che mi è giunto in una fase così delicata per tutti noi, per i più piccoli in particolare. Vogliamo rimettere in moto la cultura anche grazie a progetti che come questo mi sembrano una leva importante per tornare alla normalità. Con questo spirito abbiamo concesso con piacere il nostro patrocinio

Al termine dell'emergenza sanitaria, l'artista realizzerà un'opera circolare di quattro metri di diametro con tutti i disegni ricevuti.