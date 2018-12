Inaugurata a Penne la pista di pattinaggio sul ghiaccio [FOTO]

Inaugurata a Penne la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Luca da Penne cioccolata calda, castagne, luci e musica per i bambini.

L'attrazione per grandi e piccini resterà attiva fino al prossimo 6 gennaio.

L'iniziativa dell'Ice Park è portata avanti dall'associazione culturale PennEventi in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Durante i giorni di festa, prevista l'organizzazione di mercatini con prodotti tipici ed eventi per i bambini che animeranno il centro storico della città con spettacoli di burattini e circensi curati dalla Pro Loco. La pista di pattinaggio sul ghiaccio resterà aperta tutti i giorni fino al prossimo 6 gennaio.

“Ringraziamo l’associazione PennEventi, i commercianti e gli sponsor che hanno promosso e contribuito all’iniziativa", dice il consigliere comunale agli eventi Tania Marrone, "invitiamo tutti a partecipare alle manifestazioni che abbiamo messo in cantiere durante il periodo natalizio".

"Il nostro obiettivo", aggiunge l'assessore al comercio Pina Tulli, "è rivitalizzare il nostro centro storico dopo anni di abbandono”.