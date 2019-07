Pino Daniele, il concerto pescarese del 1980 in onda su Rai 5

Nel corso della sua carriera, Pino Daniele ha suonato diverse volte a Pescara, e lo ha fatto nei posti più disparati: allo stadio Adriatico, all'anfiteatro d'Annunzio, alle Naiadi e anche al teatro Massimo.

In merito a quest'ultima location, il concerto di Pino più famoso resta senza dubbio quello registrato nel 1980. Ora sarà possibile rivedere in tv questa storica esibizione: domani (5 luglio) su Rai5 andrà infatti in onda “Pino Daniele Live”, che riproporrà proprio la performance del bluesman napoletano al Massimo.

In scaletta canzoni celeberrime come “Quanno chiove”, “Napule è”, “I say I’ sto cà” e “A me me piace o blues”, tratte dagli album “Terra mia” e “Nero a metà”. La trasmissione inizierà alle 23,15.