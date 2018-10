Pescara Urban Shopping Halloween Edition il 31 ottobre

Musica dal vivo, laboratori per bambini, truccabimbi, animazione e regali per tutti i bambini.

Questi i punti principali del programma di Pescara Urban Shopping-Halloween Edition che si svolgerà mercoledì 31 ottobre nelle vie del centro cittadino nel corso della quarta edizione di Cioccolandia.

Questa la presentazione dell'evento fatta dagli organizzatori:

«L’esaltazione del Centro Commerciale Naturale e il rilancio del commercio cittadino: è su questi principi che si basa l’organizzazione di Pescara Urban Shopping, un progetto che portiamo avanti da tre anni, riuscendo ad ottenere sempre i risultati sperati. La manifestazione è organizzata in concomitanza con halloween, festività di origine celtica celebrata il 31 ottobre, per l’appunto, e che ha assunto un ruolo fondamentale tra i divertimenti degli italiani. Essa prevede intrattenimento lungo le strade con musica dal vivo, laboratori per bambini, truccabimbi, animazione e regali per tutti i bambini, che daranno vita ad un pomeriggio all’insegna del divertimento».