Imparare ad amare la cultura giocando: parte l'iniziativa del Comune di Pescara "Musei a cielo aperto"

Una serie di appuntamenti e laboratori all'aperto, in spazi come aree attrezzate, giardini, parchi, cortili esterni di istituzioni museali, per far conoscere ed amare tutto il mondo della cultura e dell'arte ai bambini dai 6 anni in su. Si chiama "Musei a cielo aperto" l'iniziativa della fondazione museo genti d'Abruzzo voluta dall'assessore Paoni Saccone e dal vicesindaco ed assessore Santilli.

I bambini saranno immersi nella conoscenza di tempi come arte, natura, archeologia, letteratura, storia e tradizioni popolari dal team dei servizi educativi della fondazione. Il tutto all'insegna del gioco per riuscire a coinvolgere i bambini in modo educativo e proficuo.

Gli appuntamenti si terranno dall'8 giugno al 28 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 nell'area esterna dell'Aurum, al parco villa Sabucchi e nel cortile del museo civico "Basilio Cascella". I gruppo saranno composti al massimo da 7 bambini coordinati da Valeria Gambi, Maria Fantone, Chiara Russo, Serena D’Orazio, Roberta Tinarelli e Christian Dolente.

È richiesta la mascherina, oltre ai guanti, un astuccio con dei colori e la merenda, mentre il resto del materiale sarà fornito dagli educatori. Per prenotarsi occorre inviare una mail a inviando una mail a didattica@gentidabruzzo.it (info telefoniche giovedì dalle 17 alle 19 al 3939374212). Il costo è di 50,00 euro settimanale, oppure 12.00 giornaliero entro le ore 13 del venerdì precedente la settimana richiesta.

8 – 12 giugno

- Ecomondo: impariamo ad amare la Terra – Parco Villa Sabucchi

- Gli strumenti e le tecniche degli artisti – Museo Cascella

- Fotografia in corso: sperimenta, scatta e ammira – Aurum

15 – 19 giugno

- Gioco di ruolo – Parco Villa Sabucchi

- Giovani registi: realizziamo un cartone animato – Museo Cascella

- Come i grandi maestri dell’arte – Aurum

22 – 26 giugno

- Artefici ed artisti della Preistoria – Parco Villa Sabucchi

- Arte e amuleti delle genti d’Abruzzo – Museo Cascella

- Riti e leggende d’Abruzzo: una scoperta al giorno – Aurum

29 giugno – 3 luglio

- Un’arte d’aMARE – Parco Villa Sabucchi

- Le feste d’Abruzzo –Museo Cascella

- Di che colore è fatta una storia – dialoghi tra arte e lettura – Aurum

6 – 10 luglio

- Giovani registi: realizziamo un cartone animato – Parco Villa Sabucchi

- Nella bottega dei Cascella – Museo Cascella

- Antichi dèi ed eroi – Aurum

13 – 17 luglio

- Miti e mitologia tra arte e natura – Parco Villa Sabucchi

- Di che colore è fatta una storia – dialoghi tra arte e lettura – Museo Cascella

- Archeogiochiamo! – Aurum

20 – 24 luglio

- Fotografia in corso: sperimenta, scatta e ammira – Parco Villa Sabucchi

- Come i grandi maestri dell’arte – Museo Cascella

- Nella bottega dei Cascella – Aurum

27 – 31 luglio

- Riti e leggende d’Abruzzo: una scoperta al giorno – Parco Villa Sabucchi

- Le feste d’Abruzzo – Museo Cascella

- Arte e amuleti delle genti d’Abruzzo – Aurum

3 – 7 agosto

- Riti e leggende d’Abruzzo: una scoperta al giorno – Museo Cascella

- Gioco di ruolo – Aurum

17 – 21 agosto

- L’antico erbario – Parco Villa Sabucchi

- Fotografia in corso: sperimenta, scatta e ammira – Museo Cascella

- Gli strumenti e le tecniche degli artisti – Aurum

24 – 28 agosto

- Arte e amuleti delle genti d’Abruzzo – Parco Villa Sabucchi

- Un’arte d’aMARE – Museo Cascella

- Ecomondo: impariamo ad amare la Terra – Aurum