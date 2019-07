Pausini e Antonacci in concerto a Pescara, grandi emozioni allo stadio Adriatico [FOTO]

Grandi emozioni ieri sera, martedì 23 luglio, allo stadio Adriatico-Cornacchia, per l'attesissimo concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci che hanno incantato i quasi 20mila spettatori con uno spettacolo che ha proposto un mix dei loro grandi successi affiancato da scenografie e coreografie coinvolgenti.

Chi ha partecipato all'evento, al termine non ha esitato a definire il concerto come stupendo, favoloso, meraviglioso, fantastico, bellissimo e aggettivi simili.

Ma non è mancata qualche pecca come segnala qualche nostro lettore:

«Il concerto è stato strepitoso! Peccato aver pagato i biglietti 85 euro e non ho potuto vedere Laura e Biagio dal vivo per colpa del traliccio che era davanti! Chiedo a chi di dovere, come avete potuto vendere biglietti a quel prezzo in quella posizione? Chi ha pagato 60 euro vedeva meglio, se non era per i maxi schermi non vedevo nulla! Al prossimo concerto pensateci bene a ripartire le tariffe secondo i posti!spero che qualche organizzatore legga».

«Già bel concerto!!! Peccato che Pescara non sia in grado di organizzare certi eventi!!! Avere un biglietto per il prato, essere lì 30 min prima del concerto e vedere una bolgia senza transenne e senza fila che non scorreva perché non facevano entrare!! Essere entrati dopo 10 min dall’inizio del concerto perdendo 3 canzoni senza alcun motivo apparente!».

Sul suo profilo Instagram Laura Pausini ha ringraziato con queste parole: «La passione è tutto. E voi siete stati passione pura Pescara, grazie a voi e al mio amato Abruzzo. Cantare con Biagio Antonacci davanti a voi è stato un privilegio».