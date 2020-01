La musica del maestro pescarese Rosato celebra il 50° compleanno di Marco Pantani

Sabato 11 gennaio alle ore 17 si terrà, nel Museo Spazio Pantani di Cesenatico, un evento di straordinaria importanza. Il concertista Gianmario Strappati, Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la Musica nel Mondo, eseguirà in prima mondiale la composizione “Xmp” per tuba sola, scritta e dedicata dal compositore pescarese Paolo Rosato ad uno dei più grandi protagonisti della storia dello sport.

L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Marco Pantani, intende ricordare con quest’evento la ricorrenza dei 50 anni dalla nascita del campione di Cesenatico, che con i suoi successi ha contribuito a rendere più grande l’Italia nel mondo.

In questo luogo magico, accanto alle trionfali biciclette del fantastico Pirata, Gianmario Strappati eseguirà alla tuba l’opera ideata e scritta dal Maestro Rosato nel ricordo di colui che con tante vittorie ha fatto sognare e sentire più unito il nostro Paese.