Paolo Di Toro Mammarella pubblica il romanzo "Suburbia", tra realtà e fantasia

Il 44enne pescarese Paolo Di Toro Mammarella pubblica "Suburbia", un romanzo crudo e svuotato di ogni retorica, dove trovano posto temi attuali come il razzismo, il lavoro, la precarietà economica ed esistenziale. Il protagonista della storia si chiama Ivan Castelli.

"Tutto dipende da come le tocchi, le storie - si legge in una nota - Perché "Suburbia" è tutto e il suo contrario. Attraverso la lettura cruda e spietata di un mondo dove gli interpreti sono al contempo vittime e carnefici, il romanzo alza il sipario sul palcoscenico torbido e scintillante di Broadway, spostandosi da New York alla provincia italiana, afflitta da una eterna stagnazione".