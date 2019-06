Padre Zaccaria (Francescantonio Fanciulli), la storia di un grande vescovo abruzzese nato a Catignano

Francescantonio Fanciulli era il suo nome alla nascita ma poi per tutti divenne padre Zaccaria e fu un grande vescovo abruzzese.

Nacque a Catignano in provincia di Pescara il 10 aprile del 1812 in Rue delle Scale.

A farci ripercorrere la storia di padre Zaccaria è Geremia Mancini, presidente onorario dell'associazione "Ambasciatori della Fame":