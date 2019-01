Esce “Non mi chiedere”, il nuovo singolo della cantautrice pescarese Rolltrip

Esce il nuovo singolo della cantautrice pescarese Rolltrip, all’anagrafe Francesca Mottola: il brano si intitola “Non mi chiedere” e uscirà domani, martedì 29 gennaio. Una canzone autobiografica di rivincita e rinascita, che parla dell’amore vero, senza barriere ed etichette.

Rolltrip già nel 2018 aveva conquistato il palco di Radio Italia dopo essere stata selezionata da Firestone in un contest nazionale, ottenendo il consenso del grande pubblico. Grazie a questa esperienza ha conosciuto il produttore Stefano La Mendola, che ha deciso di scommettere sulla sua voce graffiante e potente.

Dopo mesi di lavoro in studio tra la Sicilia e l’Abruzzo, ora vede la luce il nuovo singolo di questa artista pop blues, interamente prodotto da Reverb - The Italian Record Company, arrangiato da Stefano La Mendola, Marino Di Nino e Roberto Pace.



“Non mi chiedere” è un cambio di rotta rispetto ai lavori pubblicati negli anni scorsi in maniera indipendente da Rolltrip e anticipa la pubblicazione del suo primo album, attualmente in fase di produzione, previsto per l’autunno 2019.

Sempre da martedì 29 gennaio sarà possibile visualizzare il relativo videoclip su You Tube, un mini film con cui l’artista ha voluto raccontare, scena dopo scena, il suo punto di vista sull’amore.